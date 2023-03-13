 
مباشر

بعد السعودية.. جزر المالديف تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران

أخبار العالم

بعد السعودية.. جزر المالديف تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux2u

قالت وزارة الخارجية في جزر المالديف، في بيان اليوم الاثنين، إن الحكومة قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن حكومة جزر المالديف ترحب بالإعلان الثلاثي المشترك للسعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأضافت الوزارة: "في ضوء هذه التطورات الإيجابية والمشجعة ، قررت حكومة جزر المالديف استئناف العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران الإسلامية".

إقرأ المزيد
 تخبط واتهامات.. الإعلام الإسرائيلي: اتفاق إيران والسعودية فشل لإسرائيل
 تخبط واتهامات.. الإعلام الإسرائيلي: اتفاق إيران والسعودية فشل لإسرائيل

ومن المعروف، أن جزر المالديف قطعت العلاقات السياسية مع إيران في 17 مايو 2016 في عهد الرئيس السابق عبد الله يمين عبد القيوم.

في وقت سابق، أعلنت إيران والسعودية في بيان مشترك، الاتفاق على استئناف الحوار والعلاقات الدبلوماسية بمبادرة صينية وإعادة فتح السفارتين في البلدين، في غضون شهرين.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا