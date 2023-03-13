طهران: واشنطن تجعلنا نتردد في أي اتفاق معها

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني على تكذيب واشنطن الأنباء بشأن تبادل السجناء مع طهران، قائلا: "الحكومة الأمريكية تجعلنا نتردد في أي اتفاق معها".

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى أن "الحكومة الأمريكية لا تلتزم بالتعهدات الدولية وتجعلنا نتردد في أي اتفاق معها"، معتبرا أن رد واشنطن "مثير للاستغراب.. لكن ما يهمنا هو وصول المفاوضات إلى نتائج على الأرض".

وأفاد بأن "إيران أكدت وأظهرت أنها ملتزمة بالدبلوماسية لحل الخلافات ومعالجة المشاكل وأظهرت التزامها بذلك على الأرض"، مشددا على أنه "بخصوص تبادل السجناء وسائر الملفات مع الولايات المتحدة تبادل الرسائل مستمر عبر وسطاء".

وجدد كنعاني التأكيد "أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن السجناء مع واشنطن في مارس 2022 وتم توقيع الاتفاق من قبل المندوب الأمريكي في المفاوضات لكن الطرف الأمريكي ماطل ورهن القضية بالملف النووي"، مشددا على "أننا على استعداد لإتمام الأمر بصفته قضية إنسانية ومشاكل الطرف الأمريكي شأنه الخاص وإن كان مستعدا من الممكن أن يتم الأمر".

وأضاف: "نظرا لتاريخ الحكومة الامريكية في عدم الالتزام بتعهداتها نعتقد بضرورة الحصول على ضمانات أمريكية لتأكيد التزامها بأي معاهدة أو اتفاق جديد".

المصدر: RT