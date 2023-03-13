ترامب يشارك في أداء أغنية مع سجناء "6 يناير" (فيديو)

وصلت أغنية لمجموعة من الرجال الذين أدينوا بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، والتي يسمع فيها مقطع صوتي للرئيس السابق دونالد ترامب، إلى صدارة قوائم iTunes الموسيقية.

وتفوقت أغنية Justice for All التي تؤديها J6 Prison Choir على أغنية "Flowers" لنجمة البوب ​​مايلي سايرس.

وفي الأغنية التي تؤيديها جوقة السجناء، يمكن سماع ترامب وهو يقرأ عهد الولاء في أجزاء من الأغنية التي تنتهي بترديد الجوقة مرارا وتكرارا "USA".

ووفقا لمجلة Variety، فقد سجل ترامب مقطعه من الأغنية من مقر إقامته في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا، بينما سجلت الجوقة أجزاءها من الأغنية باستخدام هاتف السجن.

تمت مشاهدة الأغنية أيضا 504000 مرة على Youtube منذ إصدارها في 4 مارس.

وأعرب ترامب، الذي يواجه تحقيقا فيدراليا لدوره في 6 يناير، عن دعمه للسجناء المحتجزين حاليا لتورطهم المزعوم في تمرد الكابيتول.

وترامب الذي قال في تجمع حاشد العام الماضي إن سجناء 6 يناير يعاملون "بشكل غير عادل"، أكد أنه "يدعم" بعض المتهمين وسينظر في العفو عن أحكامهم إذا فاز بالسباق الرئاسي في عام 2024.

وذكرت مجلة "فوربس" أن الأموال التي يتم جمعها من الأغنية ستوجه إلى عائلات المتهمين.

المصدر: The Hill