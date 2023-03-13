أردوغان يشيد بـ"شهامة" قطر

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"شهامة" قطر لما قدمته من مساعدة مالية كبيرة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الماضي.

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وقال أردوغان خلال زيارته برفقة زعيم حزب الحركة القومية التركية دولت بهتشلي، مدينة "الأخوة التركية القطرية" في ولاية هطاي جنوبي تركي، إن قطر وعدت بإرسال 10 آلاف بيت مسبق للصنع، وصل منها ألف منزل، و4 آلاف في الطريق، مشيرا إلى أن البيوت مسبقة الصنع التي أقامتها قطر للمونديال، سترسلها عبر السفن إلى تركيا.

وأضاف: "نجد صعوبة، في التعرف على مدينة أنطاكيا التي زرناها عشرات المرات منذ شبابنا، بسبب المنظر الذي خلفته المنازل المدمرة والمتضررة".

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة التركية بدأت بناء 244 ألف منزل و 75 ألف بيت ريفي سيتم الانتهاء منها في غضون عام.

وضرب زلزال مدمر في 6 فبراير الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الأناضول