إيران تدخل كتاب "غينيس" للأرقام القياسية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بأن إيران حطمت الرقم القياسي العالمي في زرع 100 ألف شجرة خلال أقل فترة زمنية ممكنة.

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وبحسب تقرير لوكالة أنباء "تسنيم"، فقد تم زرع هذا العدد من الأشجار يوم أمس الأحد في 418 منطقة داخل إيران وذلك في غضون 19 دقيقة و43 ثانية فقط بمشاركة منظمتي الموارد الطبيعية والهلال الأحمر الإيراني.

وأشرف ممثلون عن مؤسسة "غينيس" على هذه العملية قبل تسجيلها في كتاب "غينيس" للأرقام القياسية.

المصدر: تسنيم+ إيران بالعربي