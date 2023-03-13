تقرير: أوكرانيا تصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم

أفاد معهد ستولهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بأن أوكرانيا أصبحت العام الماضي ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد قطر والهند.

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ونشر المعهد تقريرا جديدا حول تجارة الأسلحة في العالم يشير إلى أن أوكرانيا استوردت القليل من الأسلحة الكبيرة في الفترة بين عام 1991 ونهاية عام 2021. وبغض النظر عن ذلك أصبحت أوكرانيا بعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بفضل المساعدات العسكرية من جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية "ثالث أكبر مستورد للأسلحة الأساسية خلال عام 2022".

وأكد التقرير أيضا أن الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا كانت أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة بين عامي 2018 و2022. وأضافت أن الفجوة بين حجم الصادرات من الولايات المتحدة وروسيا "ازدادت بشكل كبير" (انخفضت الصادرات الروسية)، وبدأت فرنسا تتخلف عن روسيا في هذا المجال أقل مما كان عليه سابقا.

المصدر: نوفوستي