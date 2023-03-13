رئيس حزب فرنسي: غطرسة السياسيين الغربيين توحد العالم كله ضد الغرب

حذر رئيس حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، من أن تصرفات السياسيين الغربيين ووسائل الإعلام الغربية ستؤدي إلى توحيد العالم كله ضد الغرب.

وقال السياسي على "تويتر": "إذا استمرت البشرية في التواجد بعد قرنين من الزمن، فإن مؤرخي عام 2223 سيصابون بالذهول من عدم مسؤولية القادة السياسيين ووسائل الإعلام الغربية الكبيرة في عصرنا، وكيف أنهم بغطرستهم وعماهم، وحدوا العالم كله ضد الغرب".

وجاء هذه التصريح تعليقا على انتخاب، لي شانغ فو، وزيرا للدفاع في الصين. حيث اعتبر ذلك "ردا قاسيا على العقوبات الأمريكية" من جانب بكين.

المصدر: نوفوستي