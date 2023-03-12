نجاة 12 سائحا بعد انهيار جليدي في سلوفاكيا

تمكنت مجموعة من 12 سائحا تعرضوا للانجراف في انهيار جليدي بمرتفعات تاترا الجبلية في سلوفاكيا، من النجاة بأنفسهم والخروج من تحت الجليد.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلية "إتش زد إس" إنه جرى نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد إصابتهم بجروح في الصدر والساقين، بينما لم يتعرض الآخرون لأي إصابات خطيرة.

وكان الانهيار الجليدي قد جرف مجموعة السائحين إلى أسفل التل، لكن لم يتم دفنهم إلى مسافة عميقة، لذلك كانوا قادرين على مساعدة بعضهم البعض في الحفر حتى وصول رجال الإنقاذ.

ولم يكن ممكنا استخدام مروحية إنقاذ بسبب الطقس العاصف.

وبحلول الوقت الذي وصل فيه رجال الإنقاذ ومعهم كلاب البحث، التقى بهم بالفعل بعض السائحين وهم يسيرون على الأقدام.

وقامت بقية المجموعة بالاعتناء بالسائح المصاب إصابة بليغة، والذي لم يكن قادرا على السير.

المصدر: د ب أ