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ضابط مخابرات أمريكي يكشف كيف ستساعد واشنطن كييف في الهجوم على القرم

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ضابط مخابرات أمريكي يكشف كيف ستساعد واشنطن كييف في الهجوم على القرم
مدينة سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم- روسيا
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كشف ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه إذا قررت الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في الهجوم على شبه جزيرة القرم الروسية، فإنها ستفعل ذلك بثلاثة طرق.

وقال ريتر: "الولايات المتحدة ستقدم الذخائر، والأسلحة، والمعلومات الاستخباراتية اللازمة للهجوم".

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وأكد أنه يمكن استخلاص مثل هذا الاستنتاجات من تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند.

ووصفت نولاند في منتصف فبراير المواقع العسكرية في شبه الجزيرة بأنها أهداف مشروعة لأوكرانيا، كما وعدت بأن البيت الأبيض سيدعم نظام كييف في هذا الاتجاه.

وأكد المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن تصريحات نولاند حول شبه جزيرة القرم يمكن أن تؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع موسكو.

المصدر: نوفوستي

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