وزير النفط الإيراني: يربطنا تعاون وثيق مع السعودية في إطار "أوبك"

أشاد وزير النفط الإيراني جواد أوجي، بالتعاون الوثيق بين بلاده والسعودية في إطار اجتماعات "أوبك"، مشيرا إلى اتخاذ الجانبين قرارات جيدة في الأشهر الأخيرة.

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وأضاف: "لقد تم تقديم مقترحات لتطوير الحقول المشتركة وتم بالفعل توقيع اتفاقية مع سلطنة عمان، ونأمل أن يتم التوصل لاتفاقات في عدد آخر من حقول النفط المشتركة مع سائر الدول".

وصرح بأن لدى إيران اتفاقيات بقيمة 40 مليار دولار وعقود بقيمة 4.5 مليار دولار مع شركات روسية كبيرة.

وقال وزير النفط الإيراني على هامش مراسم إطلاق آلية شهادة إيداع النفط الخام ومكثفات الغاز في بورصة الطاقة، أن هذه الخطة تأتي لجذب الاستثمارات المحلية ومشاركة الناس في بيع النفط.

وتابع قائلا: "نأمل أن نتمكن في المستقبل القريب من التعاون مع بورصة الطاقة الإيرانية في مجال تحسين استخدامات الغاز بالبلاد".

وأكد أنه سيتم عرض 72 مليون برميل من النفط الخام ومكثفات الغاز سنويا في أسواق بورصة الطاقة خلال هذه الشهادة.

المصدر: وكالة "إرنا"