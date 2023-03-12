محرّم إينجا يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التركية في مواجهة أردوغان

أعلن محرّم إينجا، رئيس "حزب الوطن - البلاد" التركي نيته الترشح لانتخابات الرئاسة التركية في 14 أيار المقبل، مرشحا مستقلا.

وإينجا كان مرشح "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، لانتخابات الرئاسة التركية التي جرت في العام 2018.

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وحصل إينجا في تلك الانتخابات التي ترشح فيها للرئاسة ستة مرشحين، على نسبة 26% من أصوات الناخبين، مقابل 53% للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي العام 2018، حصل خلاف بين إينجا وكمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري (الذي كان ينتمي إليه)، بسبب اتهامه قيادة الحزب بـ"عدم دعمه بشكل جدي وحقيقي حتى لا ينجح بالانتخابات".

وعلى إثر هذا الخلاف استقال من الحزب، وشكل حزبا جديدا باسم "حزب الوطن/البلاد".

ومع إعلان إينجا اليوم، يرتفع عدد من يعتزمون الترشح لانتخابات الرئاسة في تركيا إلى 4، هم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرشح تحالف الشعب الحاكم، وكمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف الأمة المعارض، وسنان أوغان، مرشح تحالف آتا القومي اليميني، ومحرم إينجا مرشح مستقل.

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا لإجراء الانتخابات العامة في البلاد في الرابع عشر من مايو أيار المقبل، وبذلك يدخل السباق الانتخابي مرحلة الحسم.

المصدر: RT