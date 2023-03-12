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زاخاروفا: تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول عدم رغبة روسيا في التفاوض كذبة كبرى

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زاخاروفا: تصريحات وزير الخارجية الأوكراني حول عدم رغبة روسيا في التفاوض كذبة كبرى
Sputnik
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وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، حول عدم رغبة موسكو في التفاوض مع كييف، بأنها كذبة كبرى.

وأشارت زاخاروفا إلى أن كوليبا وصف الإيطاليين، الذين يدعون إلى تسوية النزاع من خلال المفاوضات بالمنافقين.

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وأكدت أن وزير الخارجية الأوكراني يزعم أنه لا يرى استعداد موسكو للمفاوضات، لكن ممثلي نظام كييف حظروا بأنفسهم قانونيا المفاوضات مع روسيا.

وأضافت: "إنها كذبة كبرى، بالنظر إلى أن النظام الذي يمثله كوليبا حظر هذه المفاوضات مع روسيا".

ولفتت إلى أن كوليبا توقع "نهاية أوروبا في حال هزيمة أوكرانيا".

وتابعت: "هو متفائل بالطبع. أوروبا في شكلها الحالي انتهت عندما سمح الاتحاد الأوروبي لواشنطن بإدارة مؤسساتها السياسية وخضعت بشكل نهائي لحلف "الناتو".

المصدر: RT

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