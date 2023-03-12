أنقرة: روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية لتمديد اتفاق الحبوب

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن روسيا وأوكرانيا تنظران بإيجابية لتمديد اتفاق الحبوب، مشيرا إلى أن أنقرة على ثقة تامة بتمديد الاتفاق في 18 مارس الجاري.

وجاءت تصريحات أكار، اليوم الأحد، لوكالة الأناضول في اجتماع صباحي لمحرريها في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

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وأضاف الوزير: "قامت تركيا بما يلزم وبما يقع على عاتقها، مشيرا إلى أن "حوالي 24 مليون طن من الحبوب تم نقلها بواسطة 795 سفينة عبر ممر الحبوب حتى الآن"، مشددا على أهمية الحبوب للبلدان الإفريقية من حيث الأسعار والمجاعة والاستقرار السياسي.

وفي سياق آخر، ذكر أكار أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يواصل محادثاته مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في القضايا التي تخص العلاقات بين موسكو وكييف.

يذكر أنه بتاريخ 22 يوليو 2022 شهدت اسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.

المصدر: الأناضول