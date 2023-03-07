ميشوستين: موسم الحبوب الوفير في روسيا سيساعد البلدان المحتاجة

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن حصاد الحبوب القياسي العام الماضي سيسمح لروسيا بزيادة الاستهلاك المحلي وتقديم المساعدة للدول الصديقة والمحتاجة.

وجاء تصريح رئيس الحكومة الروسي خلال زيارة قام بها اليوم الثلاثاء لمخبز في العاصمة موسكو، حيث أشار إلى أن صناعة المخابز هي جزء مهم من المجمع الزراعي الروسي.

وأشاد ميشوستين بأداء عمل وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف وفريقه، وقال: "حقق دميتري نيكولايفيتش (وزير الزراعة الروسي) نجاحا كوزير، ونحن جميعا سعداء بذلك، قبل 10 - 15 عاما بدا الأمر كأنه حلم ما تشهده محاصيلنا بشكل عام فيما يتعلق بالإنتاج بما في ذلك منتجات المخابز والصناعات الغذائية".

وعلي صعيد متصل، صرح مدير إدارة إنتاج المحاصيل بوزارة الزراعة الروسية رومان نيكراسوف، بأن تصدير الحبوب من روسيا في العام الزراعي الحالي (منذ 1 يوليو 2022) وصل إلى 40 مليون طن.

وقال المسؤول الروسي: "اليوم عندما وصل تصدير الحبوب الروسية بالفعل إلى 40 مليون طن، فإننا ندرك أن مزارعنا قادرة على المنافسة على المستوى العالمي على الرغم من كل العقوبات".

المصدر: نوفوستي