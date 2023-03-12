"بوليتيكو": مقال حول جرائم الحرب في أوكرانيا يثير قلقا بالغا في البيت الأبيض

أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى انزعاج البيت الأبيض من إعلان صحيفة "نيويورك تايمز" عن عدم رغبة البنتاغون بنشر مواد عن جرائم الحرب في أوكرانيا إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وذكرت "نيويورك تايمز" في وقت سابق، أن البنتاغون يمنع رفع مواد حول جرائم مزعومة ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خوفا من تعرض الولايات المتحدة نفسها لدعاوى دولية ضدها تتهمها بجرائم حرب.

وقالت الصحيفة إن "مسؤولي البيت الأبيض شعروا بالصدمة عندما نشرت مقالة "نيويورك تايمز"، ويخشون من أن يضر ذلك بالحجج الأخلاقية والخطاب السياسي الأميركي الداعم لأوكرانيا".

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وتنفي روسيا اتهامات السياسيين ووسائل الإعلام الغربية للجيش الروسي "بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا"، وتطالب الغرب بوقف حربه الدعائية ضدها، ودعم نظام كييف النازي الذي يمارس قتل المدنيين الموالين لروسيا في أوكرانيا منذ عام 2014.

المصدر: نوفوستي