واشنطن تنفي تصريحات إيران حول تبادل السجناء

نفى المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ما ورد في تصريح لوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاقات مبدئية لتبادل السجناء.

ووصف برايس التصريح بأنه "كذبة أخرى قاسية بشكل خاص لا تؤدي إلا إلى تفاقم معاناة عائلات" المواطنين الأمريكيين المسجونين في إيران.

وأعلن عبد اللهيان في وقت سباق أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي حول تبادل السجناء.

وأعرب عبد اللهيان أيضا عن أمله في أن يتم تبادل دفعة أولى من السجناء في المستقبل القريب.

المصدر: تاس