إصابة عدد من المدنيين بقصف أوكراني على حي سكني في دونيتسك (فيديو)

استهدفت القوات الأوكرانية بصاروخ هيمارس أمريكي الصنع، حيا سكنيا يقطنه فقط المدنيون في دونيتسك، مما خلف إصابات ودمارا في الممتلكات.

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وقال أحد السكان الذين تضررت منازلهم جراء القصف، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تعمدت استهداف الحي المعروف بأن قاطنيه مدنيون فقط، مؤكدا أنه منذ عام 2014 لم يتعرض الحي لأي استهداف.

وفي وقت سابق، أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب القوات الأوكرانية، بأن هذه القوات قصفت منطقتي بودينوفسكي وكالينينسكي في دونيتسك بست قذائف صاروخية.

وقالت الممثلية في بيانها: "في الساعة 9.17 من صباح اليوم الأحد، قصفت القوات الأوكرانية منطقتي بودينوفسكي وكالينينسكي في مدينة دونيتسك براجمات الصواريخ. وخلال ذلك تم استهداف المنطقتين بست قذائف صاروخية".

من جانبها، قالت إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون الروسية، إن مواطنة مدنية سقطت قتيلة نتيجة القصف الأوكراني.

المصدر: RT