كندا.. مدرسة تسلم طالبا للشرطة بسبب إنكاره الجنس الثالث! (فيديو)

اعتقلت الشرطة في مقاطعة أونتاريو الكندية، طالبا في إحدى المدارس الكاثوليكية، بسبب معتقداته المسيحية، وتأكيده أن الله خلق جنسين فقط، وأنه لا وجود للجنس الثالث.

وأوضحت وكالة Fox News، أن طالبا في مدرسة سانت جوزيف الثانوية يدعى، جوش ألكسندر، دخل في جدال مع إدارة المدرسة، بسبب استخدام الفتيان لحمامات الفتيات، وإصراره على وجود جنسين فقط، ونتيجة لذلك منع جوش من دخول المدرسة حتى نهاية العام.

وأفاد جوش لوكالة Fox News، أنه وقعت عدة خلافات بينه وبين إدارة المدرسة، بسبب قناعاته الدينية، وإصراره على وجود جنسين فقط، وأنه عقب ذلك منع من دخول المدرسة، وعند ذهابه لحضور فصوله الدراسية، قامت إدارة المدرسة باستدعاء الشرطة وتسليمه لها.

وأشار جوش، إلى أنه لا يستبعد إمكانية حرمانه من التعليم الثانوي، بسبب تمسكه بآرائه ومعتقداته، وعزمه تقديم شكوى رسمية حول التمييز الديني بين الأجناس.

ومن جانبه، شدد مذيع قناة Fox News، تاكر كارلسون، على أن ما قاله جوش يتوافق تماما مع التعاليم الدينية المسيحية، والفطرة السليمة.

المصدر: RT