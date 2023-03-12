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إيران.. 5 قتلى و3 جرحى بانفجار مبنى سكني في تبريز

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إيران.. 5 قتلى و3 جرحى بانفجار مبنى سكني في تبريز
موقع الانفجار
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أدى انفجار مبنى سكني في مدينة تبريز شمالي إيران، اليوم الأحد، إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

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ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في تبريز، تفاصيل الانفجار، حيث أكد تدمير 3 شقق سكنية بالكامل وتضرر عدد من المركبات حول المبنى.

وأضاف: "حتى الآن، توفي 5 أشخاص وأصيب 3 بجروح طفيفة".

وأشار المتحدث إلى أن "شخصا واحدا حوصر تحت الأنقاض، تم إنقاذه من قبل المسعفين ونقل إلى المستشفى".

وأوضح أن "سبب الحادث قيد التحقيق"، حيث إنه بعد إزالة الحطام قد يتم تحديد سبب الحادث بالكامل.

المصدر: فارس

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