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مقتل ضابطي شرطة باشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي إيران

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مقتل ضابطي شرطة باشتباكات مع مسلحين جنوب شرقي إيران
Globallookpress
جندي إيراني، صورة تعبيرية
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أدى اشتباك مسلح بين ضباط الشرطة في منطقة غولشن التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرقي إيران، مع مسلحين إلى مقتل ضابطين في الشرطة.

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وبحسب تقرير صدر اليوم السبت عن موقع قوات الأمن الداخلي الإيراني، فإنه "في صباح يوم 10 مارس تعرض ضباط دورية في قضاء غولشن في سيستان وبلوشستان لهجوم من قبل مسلحين أثناء قيامهم بمهمة أمنية لصلاة الجمعة وضمان سلامة الأشخاص في ضواحي المدينة".

وأضافت قوات الأمن أن"هذا الهجوم الذي وقع بشكل مفاجئ وجبان، أدى إلى مقتل المقدم محسن بوديني والملازم إحسان شهركي على إثر إصابتهما بأعيرة نارية".

المصدر: إرنا

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