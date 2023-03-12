استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

كلمة الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريش

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك



{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ}

صدق الله العظيم pic.twitter.com/DqZ08zVHXS