استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.
وأشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأن رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم.
🔹 انطونيو #غوتيريش : على بعد أيام من شهر #رمضان ومنذ اكثر من الف عام ، ورسالة السلام والتراحم التي جاء بها #الاسلام تشكل الهاماً للناس حول العالم.— اللواء (@al_liwaaQT) March 11, 2023
#اللواءpic.twitter.com/4xccfDlpWF
كلمة الأمين العام للأمم المتحدة #أنطونيو_غوتيريش— سليمان إبراهيم المرجان (@SalmannKw) March 11, 2023
بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك
{وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ}
صدق الله العظيم pic.twitter.com/DqZ08zVHXS
كلمة رائعة للأمين العام للأمم المتحدة#غوتيريش عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات pic.twitter.com/cvWK7bGZLP— إبراهيم فراج الفريدي (@ibrahimff1872) March 11, 2023
#عالمية_الاسلام وسلامه وانسانيته ورحمته ونظامه الالاهي الاعجوبه الدقيق الرقيق في #الأمم_المتحدة@UNarabic@UNNewsArabic#رمضان١٤٤٤#رمضان_يجمعنا ويجمع كل العالم حول #المسلمين كقدوه انسانيه حسنه #SaudiArabia#Islampic.twitter.com/sU3MElbjJd— ظافر البشري 🇸🇦MBS (@Zafer_Albishri) March 11, 2023
أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن سماحة الإسلام وترحيب البلاد الإسلامية للاجئين أيا كانت ديانتهم، وذلك فى كلمته بمناسبة حلول شهر #رمضان الكريم— صحيفة العرب (@alarab_kw) March 11, 2023
#يوم_العلمpic.twitter.com/bNSbDvH8Fr
المصدر: RT