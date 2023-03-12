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استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

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استشهاد غوتيريش بآية قرآنية يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي
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تصدرت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة عن الإسلام وشهر مضان والقرآن الكريم وسورة التوبة، مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة كبيرة.

وأشاد رواد مواقع التواصل بكلمة الأمين العام عن فضل الإسلام وشهر رمضان ومحبة المسلمين للصدقات، وأن رسالة السلام والتراحم التي جاء بها الإسلام تشكل إلهاما للناس حول العالم.

المصدر: RT

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