اعتقال مئات النشطاء البيئيين في لاهاي بعد قطع طريق سيارات سريع

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (NOS)، بأن الشرطة في لاهاي ألقت القبض على نحو 700 ناشط من المدافعين عن البيئة يوم أمس السبت، بعد قطعهم لطريق السيارات السريع A12.

ويشار إلى أن المدافعين عن المناخ من منظمة Extinction Rebellion احتجوا يوم السبت على الدعم الحكومي للتعدين، وأغلقوا أحد الطرق السريعة الرئيسية في لاهاي - الطريق السريع A12. وورد فيما بعد أن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

إقرأ المزيد

ووفقا لهيئة NOS، بدأت الشرطة الهولندية، بعد دعوات متكررة للمتظاهرين بالتفرق، في تفريق النشطاء لإخلاء الطريق السريع المسدود.

واستجاب بعض المتظاهرين لنداء الشرطة، لكن العديد منهم ظلوا معتصمين على الطريق السريع، وهو ما دفع الشرطة لاحتجاز حوالي 700 شخص من الناشطين.

وتم اقتياد المتظاهرين المعتقلين إلى مركز الشرطة، حيث تم تزويدهم بملابس جافة بسبب تبللهم نتيجة استخدام رجال الشرطة خراطيم المياه ضدهم.

المصدر: نوفوستي