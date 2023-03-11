شرطة لاهاي تستخدم خراطيم المياه لتفريق المحتجين (فيديو)

استخدمت شرطة لاهاي خراطيم المياه لتفريق نشطاء المناخ، الذين أغلقوا أحد الطرق السريعة الرئيسية في المدينة.

وذكرت منظمة "التمرد لوقف الانقراض الهولندية" : "احتج نشطاء المناخ الذين منعوا حركة المرور في الطريق السريع 12A بسبب تخصيص الدولة ميزانية لدعم استخراج المعادن.

في صباح يوم السبت، حذرت الشرطة وبلدية المدينة من إغلاق الطريق، ودعت المتظاهرين للانتقال إلى منطقة أخرى، بينما أعطى عمدة لاهاي، جان فان زانين، الإذن باستخدام خراطيم المياه لتفريق النشطاء.

وذكرت منظمة "التمرد لوقف الانقراض الهولندية" على تويتر: "استخدمت الشرطة خراطيم المياه ضد المتظاهرين السلميين الذين لم يكونوا واقفين مباشرة على الطريق السريع A12. هل يمكن لأي شخص أن يفسر كيف يمكن لهذا أن يحدث؟".

كما نشرت المنظمة مقاطع فيديو تظهر نشطاء وهم نصف عراة يحملون لافتات ويقفون أمام سيارة رش المياه مباشرة.

ويوم السبت، في لاهاي أيضا نظمت مظاهرة بناء على دعوة من منظمة "قوة الدفاع عن المزارعين" (FDF)، شارك فيها الآلاف للاحتجاج على سياسة الحكومة في المجال البيئي، ولتزايد الاستياء من المشاكل الاجتماعية المتراكمة.

المصدر: ريا نوفوستي.