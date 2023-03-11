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التشيك.. اعتقال متظاهر رسم على حقيبته شارة Z رمز العملية الروسية في أوكرانيا

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التشيك.. اعتقال متظاهر رسم على حقيبته شارة Z رمز العملية الروسية في أوكرانيا
Globallookpress Sergey Petrov
صورة تعبيرية
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أعلنت صحيفة Idnes اعتقال رجل في العاصمة التشيكية براغ، رسم على حقيبته حرف Z الذي يرمز للعملية الروسية في أوكرانيا، خلال احتجاج على غلاء الطاقة والمعيشة الناجم عن العقوبات ضد روسيا.

ونظمت مظاهرات تحت شعار "جمهورية التشيك ضد الفقر" وسط العاصمة التشيكية يوم السبت 11 مارس.

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وشارك حوالي 10 آلاف شخص في المظاهرة، وطالبوا باستقالة الحكومة.

ودعا منظمو المظاهرة الجمهور إلى مقاومة الفقر الذي يعيشه الكثير من المواطنين، وخاصة كبار السن، الذين أوقفت السلطات زيادة معاشاتهم التقاعدية، في ظل أزمة الاقتصاد والطاقة وكلفة المساعدات لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا التي ألهبت أسعار الكهرباء والخدمات والغذاء في أوروبا.

المصدر: لينتا. رو

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