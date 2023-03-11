أكد المحارب القديم في الجيش الأمريكي نوكتيس درايفن، سهولة تحقيق السلام بين موسكو وكييف لولا خطط الغرب الخبيث الذي بذل قادته قصارى جهدهم لمنع كييف من قبول شروط روسيا للتسوية.

وقال درايفن ذلك في تعليق له أرفقه مع مقطع فيديو يتضمن مناظر طبيعية في القرم، على حسابه في "تويتر" وقال: "انظروا إلى جمال هذا المكان. الألم والموت الذي يحدث في أوكرانيا أمر محزن جدا. في حال لم نأخذ في الاعتبار التفاصيل الصغيرة، يبدو حينها أن السلام بين البلدين سيكون مجرد أمر في غاية البساطة."

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وأضاف: "كم من مرة حاولت روسيا تحقيق السلام، لكن لسان الشر وسوس لأوكرانيا بغير ذلك".

وأردف: "ما مدى سهولة الاعتراف ببساطة بأن القرم هي روسيا، وأن سكان دونباس يستحقون الحياد وحق تقرير مسارهم الخاص، وأن أوكرانيا لا ينبغي لها الانضمام إلى الناتو."

كما شدّد درايفن على أن واشنطن وحلفاؤها أدركوا بالفعل أنهم لا يستطيعون تحطيم موسكو، لكنهم فعلوا الكثير لدرجة أنهم لن يتراجعوا عن هذا الأمر.

وخلص إلى أن نظام فلاديمير زيلينسكي "باع روحه للغرب، ولا يزال الغرب سعيدا بالتضحية بحياة كل مواطن أوكراني في سبيل إنجاز قضيته".

يشار إلى أن ما كتبه درايفن تم نشره أيضا على الحساب الرسمي للمكتب التمثيلي لوزارة الخارجية الروسية في سيمفيروبول.

المصدر: نوفوستي