صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة افتعلت الأزمة الأوكرانية، وكانت عاجزة منذ البداية عن دعمها بالأسلحة اللازمة لانتصارها.

وأوضح، عبر "يوتيوب"، أن قرار البيت الأبيض بإثارة الأزمة الأوكرانية، كان قاتلا لكييف، فمنذ البداية كان واضحا أن الحلفاء الغربيين لم يكن لديهم الموارد اللازمة التي ستضمن الدفاع عن أوكرانيا.

وأشار ماكغريغور، إلى أن بعد أوكرانيا عن الولايات المتحدة، أسهم في تأخر وصول الدعم اللازم لقلب مجريات الأزمة الأوكرانية لصالح كييف، وتجنيب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مغبة خسارة هذا الصراع.

وأضاف، أن مشكلة أوكرانيا، هي طموحها في محاربة خصم كبير، وقوة نووية عالمية، مثل روسيا، قائلا: "هذه هي المشكلة مع أوكرانيا، فإذا أردت محاربة خصم كبير، وقوة قارية مثل روسيا، فإن آخر شيء يجب القيام به، هو توفير مكان أفضل للعدو للقتال فيه، ونقل ساحة المعركة إلى أراضيهم، وعلى عتبات منازلهم، وهذا يعتبر غباء استراتيجيا".

وألمح ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة تعاني الآن من مشكلة خطيرة أخرى، جراء نقص الذخيرة التي يمكنها إمداد القوات الأوكرانية بها.

وخلص ماكغريغور إلى أن تجديد الترسانات الأمريكية قد يستغرق شهورا، إن لم يكن أعواما، مشيرا إلى أن حلفاء واشنطن الغربيين، لا يمتلكون القدرة الإنتاجية الكافية، لتنفيذ مثل هذه الأوامر العسكرية.

المصدر: نوفوستي