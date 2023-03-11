وزير دفاع الدنمارك يكشف موعد تسليم أول دبابات ليوبارد لأوكرانيا

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي ترولز لوند بولسن، في حديث نقله قناة TV2، إن بلاده وألمانيا وهولندا، ستسلم أولى دبابات ليوبارد 1 إلى أوكرانيا في أوائل مايو.

وأضاف: "نحن نعتقد أنه يمكننا تسليم 80 - 90 دبابة خلال عام 2023. ستجري عملية التسليم بشكل مستمر لأنه يجب أن يتضمن ذلك تدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة هذه الآليات. لذلك، نعتقد أنه سيتم توريدها بكميات كبيرة من بداية شهر مايو تقريبا وحتى نهاية العام".

إقرأ المزيد

في فبراير، وافقت الحكومة الألمانية على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1 A5 إلى أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن اتفاق مع العديد من الدول الأوروبية لنقل 20-25 دبابة ليوبارد A1 إلى القوات الأوكرانية بحلول الصيف وأكثر من 100 قطعة بحلول بداية عام 2024. في وقت لاحق، ذكرت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين أن أمستردام وكوبنهاجن ستشتركان في عمليات التسليم.

وكانت الحكومة الألمانية، قد أكدت في 25 يناير أنها سترسل 14 دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا وستصدر الإذن لدول أخرى لإعادة تصدير هذه المدرعات.

المصدر: نوفوستي