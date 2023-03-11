مصدر: روسيا تستخدم بأوكرانيا صاروخا جديدا فرط صوتي يتمتع بدقة فريدة

قال مصدر مطلع لمراسل "نوفوستي"، إن صاروخ "جو-جو" الروسي الجديد من طراز R-37M أظهر أعلى فعالية قتالية خلال استخدامه في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن الصاروخ الجديد، يتمتع بدقة عالية جدا في الإصابة تبلغ مئة بالمئة تقريبا.

وأضاف: "صاروخ واحد عمليا، يكفي لتدمير طائرة حربية أوكرانية واحدة".

وتابع المصدر: "تم إطلاق هذه الصواريخ، ضد الأهداف المعادية، من المقاتلات الروسية المختلفة بما في ذلك Su-35S متعددة المهام، و MiG-31BM الاعتراضية، بالإضافة إلى مقاتلات Su-57 من الجيل الخامس".

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وقال: "بواسطة صواريخ R-37M تم إسقاط مختلف الأهداف الأوكرانية بما في ذلك مقاتلات Su-27 و MiG-29 وقاذفات Su-25 الهجومية وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز Su-24M والمروحيات منخفضة التحليق وطائرات بدون طيار مختلفة، بما في ذلك من طراز بيرقدار التركية. وخلال كل ذلك أظهر الصاروخ الروسي الجديد كفاءة عالية في إصابة الأهداف أثناء المناورة مع زيادة تحميل كبيرة".

وأوضح المصدر أن، النسخة التي تستخدمها القوات الجوية الروسية من هذه الصواريخ " R-37M"، أفضل في الأداء من النسخة التي تصدر إلى الدول الأخرى " RVV-BD " بما في ذلك في إمكانيات الرأس القتالي ذاتي التوجيه.

وقال: "يتمتع صاروخ R-37M بمواصفات فنية فريدة فعلا، وخاصة فيما يتعلق بسرعته ومسافة الإصابة ومدى ارتفاع الأهداف التي يستهدفها. في الوقت الراهن، لا يوجد مثيل لهذا الصاروخ في العالم".

وفقا للمصادر المفتوحة، ينتمي R-37M إلى صواريخ "جو – جو" بعيدة المدى ويعمل في مختلف الأوقات والظروف المناخية، وكذلك في ظروف التشويش الإلكتروني. وحسب هذه المصادر، أقصى مدى لإطلاق صاروخ R-37M، يبلغ 300 كيلومتر، ويتراوح ارتفاع إصابة الأهداف من 30 مترا إلى 25 كيلومترا، وأقصى سرعة طيران للصاروخ هي 6 ماخ، أي عمليا يعتبر هذا الصاروخ من الأسلحة فرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي