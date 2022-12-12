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أوكرانيا تعترف بعجز دفاعها الجوي عن إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية

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أوكرانيا تعترف بعجز دفاعها الجوي عن إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية
Globallookpress Iskander_M_MOD
منظومة "إسكندر" الروسية (صورة أرشيفية)
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اعترف سلاح الجو بالقوات المسلحة الأوكرانية بعجز دفاعاته الجوية عن إسقاط الصواريخ الباليستية الروسية.

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جاء ذلك فيما ذكره المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، الذي قال إن القذائف الباليستية غير متوفرة لإسقاط تلك الصواريخ، حيث أن الطريقة الأكثر فعالية لإسقاطها هي من خلال ضربها في بداية حركتها".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت اليوم لقطات لأعمال قتالية ضد منشآت القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت في ضربها صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية.

وكان الجيش الروسي قد بدأ بشن ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من محاولة تفجير جسر القرم الذي تعتقد موسكو أن وراءها جهاز الأمن التابع للنظام في كييف.

في سياق متصل، اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في محادثة مع نظيره الأمريكي جو بايدن بأن 50% من البنية التحتية للطاقة في البلاد قد دمرتها الضربات الروسية.

المصدر: نوفوستي

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