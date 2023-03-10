واشنطن وبروكسل تتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما يتخذان خطوات جديدة لمنع الدول من الالتفاف على العقوبات ضد روسيا.

وجاء في بيان مشترك، صادر في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بواشنطن، يوم الجمعة، أن واشنطن وبروكسل "فرضتا عقوبات منسقة وفعالة غير مسبوقة" واتخذتا "إجراءات لإضعاف الصناعات العسكرية الروسية".

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وأضاف البيان: "نعمق العمل المشترك لضمان تطبيق عقوباتنا والقيود على الصادرات، وكذلك منع التحايل عليها أو التعويض عنها، بما في ذلك عن طريق توسيع الإجراءات لمنع روسيا من الحصول على كل التوريدات الداعمة لآلتها العسكرية".

وأكدت واشنطن وبروكسل أنه "بمثابة أحد عناصر ذلك، نقوم بخطوات جديدة مشتركة تهدف إلى منع الجهات في الدول الثالثة حول العالم من دعم روسيا في حربها".

وكانت التقارير الإعلامية قد أفادت في وقت سابق أن إحدى أولويات الدول الغربية في ما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، تتمثل الآن في اتخاذ إجراءات لمنع روسيا من التحايل على العقوبات وإزالة "الثغرات" في نظام العقوبات المفروضة ضد موسكو.

المصدر: تاس