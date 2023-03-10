قتلت طفلين.. سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة من الأسواق الأمريكية (صور + فيديو)

قررت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية سحب أكثر من 3.2 مليون لعبة للأطفال من منتجات "كاليكو كريتيرز" (Calico Critters) من الأسواق، بعد أن ارتبطت بوفاة طفلين اختناقا.

وذكرت شبكة "سي بي سي أس" الأمريكية أن عملية السحب طالت المجموعات التي تتضمن زجاجة حليب ومصاصة للأطفال لأنها ربما تؤدي إلى اختناق الأطفال، ما يشكل خطرا على حياتهم.

هذا، وشمل طلب لجنة سلامة المنتجات إعادة الألعاب التي على شكل حيوانات، والتي بيعت مع أكسسوارات منها زجاجة حليب ومصاصة الأطفال.

ووفق التقارير، فإن شركة "إيبوك إيفرلاستينج بلاي"، والتي مقرها مدينة بين بروك بولاية نيوجيرسي، هي التي تنتج هذه الألعاب.

وأشارت الشركة إلى أنها علمت بثلاثة حوادث حصلت بسبب المصاصة المرفقة مع اللعب، بما في ذلك حالتي وفاة.

وأوضحت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية أن حالتي الوفاة شملت طفلين، الأولى حصلت في اليابان سنة 2015 مع طفل يبلغ من العمر 9 أشهر، والثانية في نيو مكسيكو خلال 2018 مع طفل كان يبلغ من العمر سنتين.

جدير بالذكر أنه تم بيع هذه المجموعات التي تراوحت أسعارها بين 10 و80 دولارا، في متاجر "وول مارت" وغيرها من المتاجر في الولايات المتحدة وعلى الإنترنت وعلى موقع الشركة من يناير 2000 حتى ديسمبر 2021.

وصُنعت "كاليكو كريترز"، وهي تماثيل صغيرة غالبا ما تصور السناجب والأرانب ومخلوقات أخرى، في اليابان في الثمانينيات.

المصدر: شبكة "سي بي سي أس" الأمريكية