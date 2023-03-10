أكد البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يؤيد نشر معلومات الاستخبارات الأمريكية حول منشأ فيروس كورونا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الجمعة: "منذ الأشهر الأولى من العمل في منصبه، وجه بايدن برفع السرية عن المعلومات حول منشأ فيروس كورونا، وهي يدرك أهمية معرفة المعلومات الجوهرية".

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وأضافت أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا سيوقع بايدن القانون الذي صادق عليه الكونغرس حول نشر كافة المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن منشأ فيروس كورونا.

وأكدت جان بيير أن بايدن "سيدرس مشروع القانون".

وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كريستوفر راي قد صرح بأن مكتبه يعتبر فرضية خروج الفيروس من المختبر الأكثر احتمالا، ورجح أن يكون سبب الوباء حادث محتمل في مختبر مدينة ووهان الصينية.

المصدر: نوفوستي