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نائب أمريكي: لا نسعى لإلحاق هزيمة "كبرى" بروسيا

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نائب أمريكي: لا نسعى لإلحاق هزيمة
Globallookpress Rod Lamkey
العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، سيث مولتون
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قال عضو مجلس النواب الأمريكي سيث مولتون، استمرارا لحرب الكلام في ظل عجز واشنطن وحلفائها عن إرغام قوات كييف على "النصر" بأي ثمن، إن واشنطن تسعى "لهزيمة روسيا في أوكرانيا".

وقال: "لا أعلم ما إذا سيكون جيدا بالنسبة للاستقرار في العالم إن سقطت الحكومة الروسية وعلى سبيل المثال أتحدث عن انتشار الأسلحة النووية".

وتابع: "ولذلك فإن الحديث عن أننا نرغب في هزيمة مدوية لروسيا وسقوط حكومتها، هو ليس ما نريده".

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وأضاف أن واشنطن ترغب بانتصار أوكرانيا وهزيمة روسيا، ولكنها "لا ترغب في أن تلحق بروسيا هزيمة شديدة للغاية"، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تنوي "تدمير روسيا".

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة توريدات الذخيرة والدبابات والأسلحة الهجومية لضمان لأوكرانيا نجاحها في القتال.

المصدر: نوفوستي

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