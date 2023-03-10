مقتل 45 مدنيا بهجمات شنها متمردون شرقي الكونغو

بلغت حصيلة ضحايا الهجمات التي شنّها المتمردون شرقي الكونغو هذا الأسبوع 45 قتيلا على الأقل.

وقال نائب حاكم المنطقة، سعيدي باليكويشا، إن العشرات قتلوا بسكاكين المتمردين على مدار يومين عندما اجتاحت ميليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم "داعش"، عدة قرى في شمال كيفو وقتلت مدنيين.

وأضاف: "هناك، لا تمر ثلاثة أو أربعة أيام دون أن نسجل قتلى، نتيجة وحشية إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة. ولهذا نكرر ا مجددا: نحتاج لقوة عسكرية كبيرة للقدوم والإسهام في استعادة السلام."

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وأوضح باليكويشا أنه لم يتم بذل سوى القليل لمساعدة آخرين قام المتمردون بحرق منازلهم.

الجدير بالذكر أن الصراع في شرق الكونغو يستعر منذ عقود، فيما يتقاتل أكثر من 120 جماعة مسلحة على الحكم والنفوذ والموارد، وبعضها لحماية مجتمعاتها.

كما تنشط ميليشيات "القوات المتحالفة" في مقاطعة شمال كيفو لكنّها مدّت نطاق عملياتها أيضا إلى ولاية إيتوري المجاورة ومناطق قرب غوما.

وكانت قد شوهدت، يوم الخميس، جثثا تلقى في مقبرة جماعية في موكوندي، حيث قتل أكثر من 30 شخصا بطلقات نارية وسكاكين ومناجل، وفقا للسلطات.

المصدر: أ ب