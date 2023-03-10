بايدن معلقا على الاتفاق السعودي الإيراني: تحسن علاقات إسرائيل والعرب أفضل للجميع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على اتفاق السعودية وإيران على تطبيع العلاقات، إن "تحسن علاقات إسرائيل والعرب أفضل للجميع".‏

وصرح خلال مؤتمر صحفي عُقد في البيت الأبيض الجمعة: "كلما كانت العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب أفضل، كان ذلك أفضل للجميع".

وفي وقت سابق، رحبت واشنطن باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين، لكنها أعربت عن شكوكها في احترام طهران لالتزاماتها.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، "نحن نرحب بالاتفاق الدبلوماسي".

وأضاف "ينبغي رؤية ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها".

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت العام 2016.

وبحسب بيان ثلاثي، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: وكالات