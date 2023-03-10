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لجنة التحقيق الروسية تتحرى في دور واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا

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لجنة التحقيق الروسية تتحرى في دور واشنطن بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا
Sputnik
عناصر لجنة التحقيق الروسية (صورة من الأرشيف)
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أنها ستتحرى في معلومات زودتها بها وزارة الدفاع الروسية حول ضلوع واشنطن في تطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها، يوم الجمعة: "في إطار التحقيقات في قضية تطوير عناصر الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، سيدرس محققو لجنة التحقيق الروسية معلومات وزارة الدفاع الروسية حول الأنشطة العسكرية البيولوجية لدول أخرى على أراضي أوكرانيا".

وأضافت أن ذلك يخص أيضا "المعلومات الجديدة عن الضلوع المحتمل لمواطني الولايات المتحدة وأوكرانيا في أنشطة المختبرات البيولوجية".

وكان قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، قد أعلن أن وزارة الدفاع الروسية تمتلك معلومات جديدة حول أكثر من 100 أوكراني شاركوا في البرامج البيولوجية الأمريكية ذات الأغراض المزدوجة.

المصدر: RT

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