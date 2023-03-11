"فوكس نيوز": الأوكرانيون يرفضون العودة إلى بلادهم إنقاذا لأبنائهم من التعبئة

أعرب أوكرانيون مقيمون في الخارج عن عدم رغبتهم في العودة إلى أوكرانيا، إنقاذا لأبنائهم من سوقهم إلى القتال في قوات كييف بمواجهتها الخاسرة أمام الجيش الروسي.

وأشار تقرير لمراسل "فوكس نيوز" إلى اللاجئة الأوكرانية ليليا لوكيانتشوك التي تخشى من العودة إلى أوكرانيا، لأن ابنها البالغ 17 عاما سينتهي به الأمر في خنادق قوات كييف.

وقالت: "أنا قلقة للغاية من إجبارنا على العودة إلى أوكرانيا لأن ذلك سيكون الخيار الأسوأ بالنسبة إلينا".

وأشار التقرير إلى أن ليليا حصلت قبل عام على تصريح إقامة مؤقت في الولايات المتحدة تنتهي صلاحيته في أبريل، وأن السلطات الأمريكية لا يبدو أنها تنوي تمديده.

وذكر التقرير أن 20 ألف لاجئ أوكراني يواجهون عرضة للترحيل من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، غالبيتهم وصلوا عبر المكسيك بتأشيرات ميسّرة.

المصدر: نوفوستي