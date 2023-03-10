روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث الترويج لكراهية روسيا في الغرب

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، طلب روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التحريض على معاداة روسيا في الغرب، وتحديد الجهات التي تؤجج هذه النعرات.

وكتب على "تيليغرام": "طلبنا اليوم عقد اجتماع مفتوح لمجلس الأمن لبحث الموقف العدائي تجاه روسيا كعامل يعيق البحث عن حلول مستدامة للأزمة الأوكرانية، وبحث التحريض على كراهية روسيا في أوكرانيا والغرب".

وأكد بوليانسكي أنه سيتم الإعلان عن أسماء المتحدثين عشية الاجتماع، "حتى لا يتعرضوا للضغوط كما في كثير من الأحيان".

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المصدر: نوفوستي