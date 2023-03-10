موسكو: تهديدات إسرائيل لإيران قد تؤدي إلى سيناريو غير مرغوب فيه

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، أن تصريحات إسرائيل حول قلقها من تطور البرنامج النووي الإيراني، قد تؤدي إلى سيناريو غير مرغوب فيه.

وشدد أوليانوف على أن الإسرائيليين اليوم "يظهرون قلقا شديدا حقا" ويصرحون على مستويات مختلفة إنهم لن يسمحوا لطهران "بالمضي قدما في تطوير البرنامج النووي الإيراني".

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وأضاف: "بالنظر إلى التجربة التاريخية الحالية، يبدو هذا بالفعل مقلقا للغاية. ويمكن أن يؤدي لسيناريو غير مرغوب فيه أبدا".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق إن تدمير المواقع النووية الإيرانية "مسموح للدفاع عن إسرائيل".

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، عقب اجتماع مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، في تل أبيب أن سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية يتطلب من إسرائيل الاستعداد لكافة الاجراءات.

المصدر: نوفوستي