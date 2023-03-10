زاخاروفا: لا يمكن لواشنطن أن تتعامى عن اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية

نددت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بما يشاع عن إمهال نظام كييف رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية حتى 29 مارس لمغادرة دير كييفو بيتشيرسكايا لافرا في كييف.

وقالت زاخاروفا: "هل تعرف ذلك وزارة الخارجية الأمريكية؟ عادة، تتفاعل بشكل واضح مع مظاهر الاضطهاد الديني. هذه المرة، لم تتمكن الولايات المتحدة من رؤية اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

وتم في وقت سابق تداول معلومات حول إجبار السلطات الأوكرانية رهبان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية على مغادرة دير كييفو بيتشيرسكايا لافرا الروسي التاريخي في كييف قبل 29 مارس.

المصدر: RT