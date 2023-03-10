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البولنديون يطلقون وسم "#ليست حربي" و"#هذه ليست حربنا" لمنع انجرار بلادهم إلى نزاع أوكرانيا

أخبار العالم

البولنديون يطلقون وسم
Globallookpress
فوات أجنبية تجري تدريبات في بولندا
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اجتاح وسم (#ليست حربي) و(#هذه ليست حربنا) شبكات التواصل الاجتماعي في بولندا، حيث يتهم الناشطون واشنطن بمحاولة جرّ بلادهم إلى نزاع أوكرانيا، ومواجهة مباشرة مع روسيا.

وقالت خبيرة وسائل التواصل الاجتماعي آنا ميزينسكايا، عبر TOK FM، إن البولنديين يتفاعلون مع الوسم بشكل واسع ومتزايد.

ولفتت ميزينسكايا إلى أنه من خلال التصريحات الموالية لروسيا، يتهم المستخدمون واشنطن بتأجيج النزاع في أوكرانيا، ومحاولة جر بولندا وغيرها إلى مواجهة مباشرة مع روسيا لا تحمد عقباها.

المصدر: RT

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