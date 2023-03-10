زيلينسكي ينفي تورط أوكرانيين في تفجير "السيل الشمالي"

نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تورط مواطنين أوكرانيين في تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي إلى أوروبا في مياه النرويج.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين في كييف: "الأوكرانيون لم يفعلوا ذلك أبدا. من الضروري تحليل المعطيات لمعرفة الجهة المستفيدة من نشر معلومات كهذه".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن مجموعة موالية لأوكرانيا ربما نفذت هذا العمل التخريبي دون علم السلطات الأوكرانية.

من جانبه وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الفرضيات بأنها "ثرثرة صبيانية" لإبعاد الشبهة عن المخرّبين الحقيقيين، حيث لا يمكن لأي تنظيم أو جماعة تنفيذ عملية من هذا النوع تتطلب قدرات عسكرية وتقنية لا تمتلكها حتى دول كبرى.

المصدر: تاس