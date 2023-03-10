قوات كييف الجوية تشكك في قدرة "باتريوت" على اعتراض الصواريخ الروسية

شكك متحدث القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، في قدرة منظومات "باتريوت" الأمريكية على اعتراض صواريخ "كينجال" الروسية فرط الصوتية، نافيا تسلّم بلاده حتى الآن منظومات "باتريوت".

وتعهد إغنات بإبلاغ وسائل الإعلام باستلام "باتريوت"، وقال: "لم يتمكن أحد بعد من إسقاط صواريخ "كينجال". إن تم تكليف أوكرانيا بهذه المهمة، سنحاول تنفيذها".

وصرح وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازتشاك، مؤخرا بأن أوكرانيا تسلمت أول منظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت" بفضل جهود بولندا.

وفي وقت لاحق، نفت وزارة الدفاع البولندية وصول هذه الأنظمة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي