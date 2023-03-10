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نائب في البرلمان الجورجي: مجموعة من أنصار سآكاشفيلي قدمت من أوكرانيا لتأجيج سيناريو "الثورة"

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نائب في البرلمان الجورجي: مجموعة من أنصار سآكاشفيلي قدمت من أوكرانيا لتأجيج سيناريو
: J.W.AlkerimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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صرح نائب البرلمان الجورجي غيورغي فولسكي، اليوم الجمعة، بأن أنصارا للرئيس السابق ميخائيل سآكاشفيلي، وصلوا إلى جورجيا قادمين من أوكرانيا لتأجيج السيناريو الثوري في البلاد.

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وتابع فولسكي أن "هناك معلومات تفيد بأن مجموعة معينة من الشباب تستعد الآن للتدخل بطريقة ما في تطور هذه العمليات السياسية في البلاد، وهو ما يشير إلى الفريق السياسي الذي يرأسه الآن ليفان خابيشفيلي"، مشيرا إلى أنه من الممكن القول "بقدر من التأكيد" أن هناك مجموعة معينة من أنصار ساكاشفيلي وصلوا بالفعل من أوكرانيا، و"سيحاولون باستخدام طاقة الشباب الإبقاء على هذا السيناريو الثوري على جدول الأعمال".

المصدر: تاس

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