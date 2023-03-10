قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، إنه سيتم عاجلا أم آجلا تسليم شقة فلاديمير زيلينسكي وزوجته في ليفاديا بالقرم، إلى عائلة منخفضة الدخل أو كثيرة العدد.

وشدد رئيس جمهورية القرم، على أن شقة زيلينسكي المذكورة لا تدر دخلا له أو لأوكرانيا، لذا فهي لا تندرج تحت المرحلة الأولى من التأميم.

الحديث يدور، عن شقة تقع في المجمع السكني الفاخر "الإمبراطور"، في قرية ليفاديا، اشتراها زيلينسكي وزوجته إيلينا في عام 2013، لكنهما لم يتمكنا من التمتع بالحياة الرغيدة هناك: في البداية كان يجب تشطيب الشقة وتجهيزها، ومن ثم اندلعت أحداث "الميدان" في كييف وتلا ذلك عودة شبه الجزيرة إلى الوطن الأم -روسيا بعد الاستفتاء العام هناك.

وتقع الشقة، وهي شقة بنتهاوس، في الطابق الخامس. عند مدخل المبنى سيقابلك حارس أمن صارم، وفي القاعة –هناك مستخدم شخصي يرافق الداخلين إلى مصعد به مرايا ضخمة.

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المصدر: KP.RU