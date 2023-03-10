رئيس جمهورية القرم يتحدث عن مصير شقة زيلينسكي وزوجته في القرم

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، إنه سيتم عاجلا أم آجلا تسليم شقة فلاديمير زيلينسكي وزوجته في ليفاديا إلى عائلة منخفضة الدخل أو كثيرة العدد.

وأضاف رئيس جمهورية القرم: "في البداية سعينا لتأميم المواقع والمنشآت التي كما يقال، تجلب الدخل المالي للعدو. لم يتم مس شقة زيلينسكي لأنه لم يقم بتأجيرها حتى الآن، لكن البعض من أقاربه يمكن أن يستخدمها خلال الموسم. نحن لا نضع نصب عيوننا هدف مصادرة شقة زيلينسكي. الهدف الرئيسي لدينا هو الانتصار عليهم وهو ما سيتم تحقيقه حتما بدون أي سيناريوهات أخرى".

وأشار أكسينوف إلى أن سلطات الجمهورية، ستقدم شقة زيلينسكي لعائلة من أصحاب الدخل المحدود أو عائلة كبيرة العدد.

في أبريل 2022، اقترح مجلس الدولة في القرم نشر طابع الشرعية على الاستيلاء القسري على ممتلكات الدول المعادية والأجانب الذين يرتكبون أعمالا غير ودية ضد روسيا ومواطنيها وكياناتها القانونية. لكن المجلس الرئاسي لتحسين التشريعات المدنية، لم يدعم في وقت لاحق هذه المبادرة.

خلال حملة الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2019، أفاد المكتب الصحفي لحملة زيلينسكي أن زوجته يلينا اشترت عقارات في شبه الجزيرة في أبريل 2013 قبل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

المصدر: نوفوستي