محامية ترامب تعترف بـ10 "كذبات"

اعترفت جينا إليس، محامية مثلت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنها قدمت تصريحات محرفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظهور تلفزيوني حول الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

واعترفت إليس، التي كان جزءا من جهود الرئيس السابق للطعن في شرعية خسارته في الانتخابات أمام جو بايدن، بـ10 تحريفات حول نتائج الانتخابات، بما في ذلك التصريحات التي تم الإدلاء بها على Twitter والبرامج التلفزيونية على Fox News وFox Business وMSNBC وNewsmax.

وكتب بريون لارج، قاضي الانضباط في كولورادو: "يتفق الطرفان على أن المدعى عليها، من خلال سلوكها، قوضت ثقة الجمهور الأمريكي في الانتخابات الرئاسية، منتهكة واجبها في الصراحة تجاه الجمهور".

تشمل التحريفات عددا من الادعاءات الكاذبة، ومن بينها إشارة إليس إلى أن الانتخابات "سُرقت" خلال ظهورات تلفزيونية متعددة وأن ترامب "فاز بالفعل بأغلبية ساحقة".

وتمت جميع التصريحات المنصوص عليها في الفترة ما بين 13 نوفمبر و22 ديسمبر 2020.

واعتبرت إليس أن تصريحاتها انتهكت قواعد السلوك المهني في كولورادو، والتي تحظر على المحامين الانخراط في خيانة الأمانة أو الاحتيال أو الخداع أو تحريف الحقائق، لكنها قالت إن القضية "كانت ذات دوافع سياسية منذ البداية من قبل الديمقراطيين، الذين فشلوا في نهاية المطاف في تدميري وفشلوا في محاولتهم حرماني من رخصة المحاماة الخاصة بي".

المصدر: The Hill