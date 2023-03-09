بايدن يعتزم بحث المساعدات لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا مع ترودو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، سيصل في 23 مارس إلى أوتاوا بزيارة ستستغرق يومين، حيث سيبحث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، المساعدات لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

وقال البيت الأبيض في بيانه: "سيبحثان (بايدن وترودو) الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، وزيادة التكاليف بالنسبة لروسيا وأولئك الذين يدعمون أعمالها العسكرية، ومواجهة العواقب السلبية للحرب على بقية العالم".

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ويعتزم بايدن، الذي سترافقه السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، أيضا بحث التعاون الدفاعي الكندي وتحديث قيادة الدفاع الجوي الفضائي المشتركة لأمريكا الشمالية (NORAD)، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد، واتخاذ إجراءات حاسمة من أجل مكافحة تغير المناخ وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، والعمل معا بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك عدم الاستقرار في هايتي، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن سيلقي كلمة أمام البرلمان الكندي "للتأكيد على أهمية العلاقات الثنائية".

المصدر: تاس