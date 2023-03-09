صحيفة: نتنياهو يغري إيطاليا بالغاز مقابل اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في حديث لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية نشر الخميس، إن تل أبيب تريد تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روما.

وأضاف "أود أن أرى المزيد من التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وإيطاليا، أعتقد أن العلاقة الوثيقة مع شركتكم ستكون إيجابية لكلا الجانبين".

كما أشار نتنياهو إلى إمكانية إمداد الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر إيطاليا، قائلا "لدينا الكثير منه وأود مناقشة كيفية إيصاله إلى إيطاليا لدعم نموك الاقتصادي".

ومن المتوقع أن يطلب نتنياهو دعم إيطاليا لإسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في مواجهة قرارات معادية لإسرائيل التي تقدم على جدول اعمال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بين حين وآخر، إضافة إلى أنه سيطلب من إيطاليا إعادة النظر في موقفها ونقل السفارة الإيطالية من تل أبيب إلى القدس.

وصرح نتنياهو في هذا الصدد: "على روما الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لكي تعترف روما بالقدس عاصمة لأجداد الشعب اليهودي على مدار ثلاثة آلاف عام مثلما فعلت الولايات المتحدة في بادرة صداقة كبيرة".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي توجه بعد ظهر الخميس إلى العاصمة الإيطالية روما، للقاء نظيرته الإيطالية جورجيا ميلوني.

المصدر: صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية