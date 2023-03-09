رئيس مجلس النواب الأمريكي: مقترحات بايدن بشأن الميزانية غير جدية

اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، مقترحات الرئيس جو بايدن بشأن الميزانية "غير جدية".

وكتب ماكارثي على "تويتر"، يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن قدم مشروعه للميزانية إلى الكونغرس للتو، وهو غير جدي تماما".

President Biden just delivered his budget to Congress, and it is completely unserious.



He proposes trillions in new taxes that you and your family will pay directly or through higher costs.



Mr. President: Washington has a spending problem, NOT a revenue problem. — Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) March 9, 2023

وأضاف: "يقترح التريليونات على شكل ضرائب جديدة ستدفعونها أنتم وعائلاتكم بشكل مباشر أو من خلال زيادة التكاليف".

إقرأ المزيد

وكتب مخابطا بايدن: "يا سيدي الرئيس، لدى واشنطن مشكلة النفقات، وليس مشكلة الإيرادات".

وجاء ذلك تعليقا على مشروع الميزانية لعام 2024 المالي، الذي قدمته الإدارة الأمريكية للكونغرس، اليوم الخميس.

ويتضمن مشروع الميزانية، بين أمور أخرى، تخصيص 842 مليار دولار على النفقات العسكرية، وكذلك أمولا لتحقيق التفوق على الصين في المنافسة العالمية، والتصدي "للنفوذ الروسي" في أوكرانيا ومواصلة دعم السلطات الأوكرانية وغيرها.

المصدر: RT