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رئيس مجلس النواب الأمريكي: مقترحات بايدن بشأن الميزانية غير جدية

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رئيس مجلس النواب الأمريكي: مقترحات بايدن بشأن الميزانية غير جدية
AP J. Scott Applewhite
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي
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اعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي، مقترحات الرئيس جو بايدن بشأن الميزانية "غير جدية".

وكتب ماكارثي على "تويتر"، يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن قدم مشروعه للميزانية إلى الكونغرس للتو، وهو غير جدي تماما".

وأضاف: "يقترح التريليونات على شكل ضرائب جديدة ستدفعونها أنتم وعائلاتكم بشكل مباشر أو من خلال زيادة التكاليف".

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وكتب مخابطا بايدن: "يا سيدي الرئيس، لدى واشنطن مشكلة النفقات، وليس مشكلة الإيرادات".

وجاء ذلك تعليقا على مشروع الميزانية لعام 2024 المالي، الذي قدمته الإدارة الأمريكية للكونغرس، اليوم الخميس.

ويتضمن مشروع الميزانية، بين أمور أخرى، تخصيص 842 مليار دولار على النفقات العسكرية، وكذلك أمولا لتحقيق التفوق على الصين في المنافسة العالمية، والتصدي "للنفوذ الروسي" في أوكرانيا ومواصلة دعم السلطات الأوكرانية وغيرها.

المصدر: RT

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